حمد الله: النصر يتعرض لظلم تحكيمي ومستعد للاعتزال في هذه الحالة

لاعب النصر يشدد على أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي في حالة واحدة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر غضبه من الظلم التحكيمي، الواقع على فريق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والذي كان آخره في مباراة الفريق أمام أحد مساء أمس.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح حمد الله، بعد تدخل عليه، قبل ان يعود الحكم النرويجي سفاين موين ويلغيها ويشهر بطاقة صفراء للاعب بداعي التمثيل.

وقال حمد الله في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "الحكم ألغى ركلة جزاء صحيحة مليون بالمئة، وإن لم تكن صحيحة فإني مستعد لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي".

وواصل: "كان هناك ركلة جزاء أخرى للنصر في الشوط الأول لم يحتسبها الحكم أيضاً، أتمنى أن تتقدم إدارة النصر باحتجاج ضد قرار القدم، حول منحي البطاقة الصفراء".

ويغيب حمد الله عن مباراة العالمي القادمة، أمام التعاون في الجولة الـ 18 من الدوري بسبب تراكم البطاقات.

الجدير بالذكر أن النصر حقق فوزاً كبيراً على أحد برباعية نظيفة مساء أمس، ليصل إلى النقطة 37 في المركز الثاني من جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.