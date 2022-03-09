حمد االله يواجه المجهول .. تصعيد قوي يهدد فوز الاتحاد بالدوري

يواجه المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد أزمة كبرى مع اشتعال قضية الجزائري فاروق شافعي مدافع وقائد نادي ضمك.

قدم ضمك اتهام إلى حمد الله بتوجيه ألفاظ خادشة للحياء إلى شافعي، بعد مباراة الاتحاد وضمك، التي أقيمت لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ما هو سبب استياء إدارة ضمك؟

مجلس إدارة ضمك رفع شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي قررت إيقاف حمد الله وشافعي لمدة مباراة واحدة.

القرار أغضب إدارة ضمك، التي رأت أن العقوبة الموقعة على مهاجم الاتحاد لا تتناسب مع قوة الفعل المشين، بالإضافة إلى الاستياء من إيقاف شافعي، رغم أنه المجني عليه.

ماذا ستفعل إدارة ضمك؟

وقررت إدارة نادي ضمك التصعيد بعد القرار المثير للجدل، ورفع قضية ضد حمد الله.

ونقل الإعلامي منار شاهين عن برنامج "دورينا" تفكير إدارة ضمك في تصعيد القضية ضد المهاجم المغربي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "دورينا mbc، إدارة نادي ضمك طالبت برفع قضية على اللاعب حمد الله بعد تلفظه على فاروق الشافعي".

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