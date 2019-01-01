حمدي النقاز يعود لتدريبات الزمالك.. وراحة لـ"زيزو"

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في ديربي القاهرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عاد حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك لتدريبات فريقه، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في لقاء الأبيض أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.

وتعادل الزمالك أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، وتعرض النقاز لإصابة عضلية قام جروس بسحبه وإشراك حازم إمام بدلًا منه.

وتواجد النقاز في تدريبات اليوم الثلاثاء، بالزمالك بعد أن أعطى طبيب الفريق للاعب الضوء الأخضر للمشاركة في المران بشكل طبيعي عقب تعافيه.

وحصل أحمد سيد زيزو، جناح الزمالك على راحة من التدريبات بسبب الإجهاد، حيث اكتفى ببعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية بالنادي.

ووجه جروس رسالة هامة للاعبي الفريق بالثقة في النفس أمام الأهلي في أهم مباريات الموسم الحالي، من أجل الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة ويأتي الأهلي خلفه برصيد 51 نقطة، ويستضيف ملعب برج العرب مواجهتهما السبت المقبل.