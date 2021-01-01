حمدي النقاز يسخر من خالد الغندور وفاروق جعفر ويكشف السبب

النقاز يكشف سبب سخريته من الغندور وجعفر

سخر حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الترجي التونسي، ولاعب الزمالك السابق، من فاروق جعفر محلل المباريات عبر قناة الزمالك، وخالد الغندور مقدم الاستوديو التحليلي عبر نفس القناة.

حمدي النقاز كان لاعبًا في صفوف نادي الزمالك، قبل رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليقود بفسخ عقده والانتقال إلى الترجي التونسي.

النقاز نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في خاصية القصص "ستوريز" صورة للثنائي جعفر والغندور، معلقًا عليها "بحب الناس الرايقة".

لاعب الترجي التونسي أوضح خلال تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أنه تعمد السخرية من الثنائي فاروق جعفر وخالد الغندور، بسبب سخريتهما منه قبل مباراة الزمالك والترجي التونسي، بجانب التطاول عليه خلال تحليل المباراة.

وقال اللاعب التونسي: "جعفر والغندور قاما بالتشكيك في إمكانياتي، ولكني أعتقد أنني رديت عليهم في أرض الملعب، وقاتلت بشرف من أجل فوز فريقي الترجي".

واختتم النقاز تصريحاته مطالبًا فاروق جعفر وخالد الغندور بالتركيز على فريق الزمالك ودعم لاعبيه، بدلًا من التطاول على لاعبي الفريق المنافس.

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الترجي حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.أي أي