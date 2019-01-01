حمدي النقاز: نهدف للوصول بعيدًا بالكونفدرالية

هل يتوج الزمالك بالكونفدرالية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تحدث التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك، عن فوز فريقه على بترو أتليتكو الأنجولي، بكأس الكونفدرالية.

وقال النقاز خلال تصريحات لقناة المحور: "الحمد لله فرحنا الجماهير بعد خيبة الأمل في مصر، نتمنى أن نكمل على هذا المنوال في المباريات المقبلة، خاصة وأن المباراتين المقبلتين بمثابة نهائي خاص لنا".

حمدي النقاز تابع: "الفريق الأنجولي أغلق جبهتنا اليمنى في لقاء الذهاب وبالإياب فتح الملعب وهاجمنا لأن اللقاء على أرضه، لكننا كنا رجال في الدفاع وتمكننا من الخروج بالثلاث نقاط".

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(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/ZaTwcOPCSX — جول مصر (@goaleg) March 4, 2019

اللاعب التونسي واصل: "لا بد أن نقتنص الثلاث نقاط أمام جور ماهيا حتى نبقى في المنافسة على التأهل، فهدفنا الوصول بعيدًا بالبطولة".

واختتم حمدي النقاز تصريحاته قائلًا: "نتمى وجودكم معنا المباراة المقبلة، ومثلما تفرحوننا دائمًا سنسعدكم في كل ما هو قادم".

الزمالك حقق الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.