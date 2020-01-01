حمدالله يوجه رسالة للجماهير لمواجهة فيروس "كورونا"

فيروس كورونا يربك الحسابات في جميع أنحاء العالم

وجه المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي، رسالة للجماهير السعودية والمجتمع بشكل عام بشأن الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان النشاط الرياضي بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد تم تعليقها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

فيروس كورونا تسبب في تأجيل الكثير من بطولات كرة القدم حول العالم خلال الفترة الأخيرة، خوفًا على عناصر اللعبة.

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وقال حمدالله عبر حساب النصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كافة إخواني المسلمين، أتمنى أن نتبع كل التعليمات من أجل الحفاظ على سلامة أنفسنا وعائلاتنا".

وتابع المهاجم المغربي رسالته للجماهير: " علينا البقاء في البيت وغسل أيدينا وما إلى ذلك.. وندعو الله أن يزيل عنا هذا البلاء".

هداف #العالمي ⁩عبدالرزاق حمدالله ⁦@Hamedallah_9⁩ يتحدث 🎙:

أتمنى أن نتبع كل التعليمات من أجل الحفاظ على سلامة أنفسنا وعائلاتنا ..

وندعوا الله أن يزيل عنّا هذا البلاء 🙌#الوقاية_من_كورونا⁩

⁧#رياضتنا_وقاية pic.twitter.com/jiniJ5riMj — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 19, 2020

حمدالله يعد من أفضل المهاجمين خلال الفترة الأخيرة في الدوري السعودي وماكينة أهداف للنصر حيث حصل على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.