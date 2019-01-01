حمدالله يكشف موعد انضمامه لتدريبات النصر.. ويقدم وعدًا للجماهير

حمدالله من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي موعد انضمامه لتدريبات العالمي استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان حمدالله قد حصل على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الماضي، وقدم مستوى أكثر من رائع مع العالمي.

وأعلن حمدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موعد عودته لتدريبات النصر استعدادًا للموسم المقبل، حيث ينضم غدًا.

وقال المهاجم المغربي عبر حسابه على "تويتر": "بسم الله نبدأ موسما جديدا، إتفقت و أخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية. موعدنا يوم الإثنين في المعسكر إن شاء الله".

بسم الله نبدأ موسما جديدا، إتفقت و أخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية. موعدنا يوم الإثنين في المعسكر إن شاء الله pic.twitter.com/6aoP3lRyYV — Abderrazzak Hamedallah (@AbderrazzakHam3) July 20, 2019

وأكد حمدالله على التزامه بعقده مع النصر، وعدم رحيله كما أشيع مؤخرًا واستعداده للموسم الجديد لتحقيق إنجازات وإسعاد جماهير العالمي.

وكان حمدالله قد استبعد من معسكر منتخب المغرب بسبب أزمة مع بعض اللاعبين والمدير الفني السابق لأسود الأطلس الفرنسي هيرفي رينارد.