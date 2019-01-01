حمدالله يكتب التاريخ.. المغربي يتخطى حمزة إدريس وينفرد بلقب تاريخي
تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، من كتابة اسمه في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أول موسم له.
عبدالرزاق حمدالله في أول مواسمه في الدوري السعودي، تمكن من إظهار نفسه للجميع كهداف تاريخي للبطولة بشكل عام.
حمدالله تمكن من إحراز الهدف للنصر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ضربة جزاء للوصول إلى الهدف رقم 33 في الموسم الحالي مع العالمي.
⚽ الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 26— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
النصر 1 الباطن 0 #النصر_الباطن #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/IA4lLN4APy
وأحرز حمدالله الهدف الثاني لفريقه في مرمى الباطن، لينفرد بلقب الأكثر تهديفًا في تاريخ الدوري السعودي في موسم واحد، برصيد 34 هدفًا، متخطيًا حمزة إدريس صاحب الـ33 هدفًا.
وفوز النصر في مباراة اليوم يكتب للفريق التتويج بالدوري السعودي للمحترفين بعد موسم أكثر من رائع قدمه لاعبيه رغم التقلبات في الأجهزة الفنية.
للتاريخ يا حمدالله 🙌— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 16, 2019
المهاجم المغربي يصل للهدف رقم 33 هذا الموسم ويعادل رقم حمزة إدريس كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي 🔝 pic.twitter.com/Zmii6dkn5M