"حمدالله يظل علامة فارقة بالدوري السعودي .. وهذا ما يحتاجه للعودة مجددًا"

يرى الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، يعد علامة فارقة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين لما قدمه مع ناديه، كاشفًا عن ما يحتاجه من أجل العودة مجددًا إلى مستواه المعهود.

حمد الله يعاني منذ موسمين بسبب هبوط مستواه، حيث لم يقدم المستوى المعهود منه، وهو الأمر الذي يجعله دائمًا في موقف محرج مع جماهير نادي النصر.

الشمراني قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "لا خلاف أو اختلاف على مستوى حمد الله، لأنه يظل علامة على مستوى الدوري السعودي، سواء بالأرقام التي سجلها، وتأثيره على النصر خلال الفترة التي لعبها حتى الآن".

الإعلامي الرياضي تابع: "لا أعتقد أن حمد الله يحتاج إلى مدرب، بقدر ما يحتاج إلى نفسه، ويجب أن يستفيد من الأخطاء الماضية".

واستطرد قائلًا: "المشكلة أحيانًا أن بعض المواقف أو الأزمات تقوده إلى صناعة الأزمات حوله، وطبيعي جدًا أن هناك من سيستثمر مثل هذه الأمور لأنه مادة إعلامية دسمة".

أحمد الشمراني: "حمد الله" يظل علامة فارقة بالدوري السعودي .. كل ما يحتاجه الاستفادة من أخطائه.

الحصاد الرياضي ...@Ahmed_alshmrani pic.twitter.com/e5hx5U6atj — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 17, 2021

أحمد الشمراني واصل: "حمد الله يضع نفسه دائمًا مواضع إدانة، علاجه في نفسه، ويظل لاعب في نادي كبير، ويلعب بجوار نجوم في مستوى عالي والبعض يفوقه شهرة، وأتمنى أن يسخر إمكانياته وقدراته لمصلحة فريقه".

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واختتم الشمراني تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يعود لنا حمد الله كما كان الهداف واللاعب الكبير الذي يستطيع قلب الموازين داخل الملعب لصالح فريقه عندما يحتاجه النصر في بعض الظروف والمباريات كما اعتدنا منه".