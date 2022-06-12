حمدالله يتسبب في تغيير موعد تدريبات الاتحاد

حمدالله يُواجه إسبانيا مع منتخب بلاده اليوم في قطر

كشف الإعلامي المقرب من نادي الاتحاد علاء سعيد أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق اتخذ قرارًا بتغيير موعد التدريبات اليوم الثلاثاء لتقام عصرًا بدلًا من المساء.

وأوضح سعيد أن السبب في ذلك يعود لإتاحة الفرصة للاعبين لمتابعة مباراة زميلهم عبد الرزاق حمدالله مع منتخب بلاده المغرب في كأس العالم قطر 2022.

المغرب ستواجه إسبانيا عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ16 من مونديال 2022 على استاد المدينة التعليمية في الدوحة

حمدالله لا يُشارك أساسيًا مع أسود الأطلس، إذ يُفضل المدرب وليد الركراكي الاعتماد على يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، لكن مهاجم الاتحاد يُمثل الخيار الأول من البدلاء للمدرب المغربي.

يُشار إلى أن المنتخب المغربي حال تأهله إلى ربع النهائي سيكون قد حقق إنجازًا تاريخيًا، ومن المقرر أن يُواجه الفائز من البرتغال وسويسرا.