حمدالله: لولا لاعبي النصر لما حققت الأرقام القياسية

حمدالله حقق أرقامًا قياسية مع النصر في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، بعد التتويج بالدوري وأسباب حصولهم على البطولة في الموسم الحالي بعد منافسة قوية مع الهلال.

ونجح حمدالله في قيادة النصر للفوز على الباطن في أخر جولات الدوري، بهدفين من توقيعه مقابل هدف، حسمت لهم لقب البطولة.

وقال حمدالله في تصريحات تلفزيونية: "سعيد بالتواجد في فريق كبير وعريق مثل النصر، فريق عالمي كيف ما يقولون، ونستحق جميعًا البطولة كلاعبين وإداريين".

وأضاف: "الجميع عمل من أجل هذه اللحظة ومن أجل التتويج بالدوري، بمساعدة اللاعبين أصبحت حمدالله الذي كسر الكثير من الأرقام القياسية".

وتابع حمدالله: "لي الشرف أن أكسر أرقام قياسية كبيرة في الدوري السعودي وكان صعب تحقيقها بدون مساعدات اللاعبين في النصر".

وأكد المهاجم المغربي أن هدفه في الاتفاق الثالث، هو الأفضل بالنسبة له خاصًة لأهميته حيث جعل فارق النقاط مع الهلال لا يتسع لأكثر من 8 نقاط.

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وتوج النصر بالدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة بعد انطلاق دوري المحترفين، والأول له منذ 2015 بعد موسم ملحمي وتنافسي مع الهلال.