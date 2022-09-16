"حمدالله سفير المشاكل في الاتحاد .. ألوم هذا "النصراوي" فيما وصل له"

هجوم حاد على مهاجم الاتحاد

شن الناقد الصحفي خالد البدر هجومًا حادً على مهاجم الاتحاد، عبد الرزاق حمدالله، مستنكرًا تمامًا الإشادات البالغة التي حظي بها خلال الساعات الأخيرة بعد قيادته فريقه للفوز على الخليج في دوري روشن السعودي.

النجم المغربي سجل هدفين قاد بهما الاتحاد للوصول للنقطة العاشرة في دوري روشن السعودي، وتلك هي المباراة الثانية لحمدالله هذا الموسم بعد رفع الإيقاف عنه مؤقتًا حتى البت النهائي في شكوى النصر ضده وناديه بواسطة مركز التحكيم الرياضي السعودي.

البدر أبدى امتعاضه من كم المديح الذي يُكال لحمدالله منذ انتهاء اللقاء، وقد رفض تمامًا وصف اللاعب بأنه نموذج جيد وقدوة للاعبين، حيث وصفه بأنه نموذج للاعب غير الاحترافي وغير الملتزم.

وأضاف "حمدالله إن كان نموذج مثلما يرى البعض فهو نموذج للاعب غير المحترف وللعقلية غير الاحترافية، هو نموذج للاعب يُسبب المشاكل في ناديه، تتحدثون وكأن حمدالله صنع شيئًا كبيرًا بهدفيه ضد الخليج لكن الواقع يقول أنه السبب في ضياع الدوري الموسم الماضي على فريقه بإهداره الفرص أمام الهلال والطائي".

تابع "حمدالله هو سفير المشاكل في نادي الاتحاد، سفير الانضباط والاحتراف وجهات أخرى لا علاقة لها بالرياضة، لا أتمنى أبدًا أن أرى هذا النموذج في أندية أحبها مثل الهلال والنصر والأهلي".

البدر انتقل للجانب الفني مقللًا من إنجاز حمدالله بإحراز هدفي الفوز مساء أمس، إذ قال "إن تحدثنا عن الجانب الفني، فما الفائدة من لاعب إمكانياته جيدة ولا يُقدم النتائج الملموسة؟ أنا لا أريد من حمدالله أن يُسجل ضد الخليج؟ أين كان في آخر موسمين مع النصر وأين هو في المباريات الكبيرة والجماهيرية مثل مباراة بيروتزي ومباراة السد، تلك المباريات كان يجب أن يُقدم فيها حمدالله الأداء القوي وأن يرفع مستوى النصر ككل لكنه لم يفعل ذلك".

Shahid Shahid

وأتم البدر هجومه على حمدالله المتوج مرتين هدافًا للدوري السعودي قائلًا "حمدالله تفرغ للمشاكل وأنا لا ألومه بل ألوم إدارة النصر وتحديدًا الرئيس صفوان السويكت التي منحت حمدالله قيمة أكبر مما يستحقها".

يُشار إلى أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد عاقبت حمدالله بالإيقاف لـ4 أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار على خلفية تفاوضه مع الاتحاد خلال مدة سريان عقده مع النصر، وقد استأنف هو وناديه وتم تعليق العقوبة حتى البت النهائي في القضية.