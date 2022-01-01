حمدالله: سأرد على النصر في الملعب .. والرد: الاتحاد ضمك من الشارع

مازال رحيل عبد الرزاق حمدالله عن النصر وانضمامه للاتحاد يُلقي بظلاله على الإعلام والشارع الكروي السعودي، وقد تناقل رواد تويتر مقطع فيديو للناقد الرياضي ماجد التويجري يرد خلاله على تصريح مثير للمهاجم المغربي.

النصر كان قد فاجأ الجميع في الـ23 من نوفمبر الماضي بفسخ عقد حمدالله بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، وبعدها بأسابيع قليلة أعلن متصدر الدوري السعودي ضمه في صفقة انتقال حر.

ماذا قال حمدالله عن النصر؟

حمدالله أمضى في النصر 3 مواسم ونصف، حقق نجاحًا ملفتًا في أول موسمين وحاز خلالهما على لقب هداف الدوري السعودي، لكنه تراجع بقوة في الموسم الثالث لأسباب عديدة أبرزها الإصابات وإصابته بفيروس كورونا ومشاكله المتعددة خارج الملعب وأبرزها مع زميله سلطان الغنام.

النادي العاصمي لم يكشف رسميًا أسباب فسخ عقد اللاعب، لكن العديد من المصادر أشارت إلى أنها تتعلق بالسلوك والانضباط، ولذا يطلب النصر الحصول على 20 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في العقد.

التويجري قال خلال مقطع فيديو أن حمدالله أبلغ أحد أصدقائه المقربين جدًا جدًا أنه سيرد على النصراويين مع الاتحاد في الملعب، ملمحًا لرغبته استعادة مستواه وخطورته أمام مرمى المنافسين.

كيف رد التويجري والدريهم على حمدالله؟

التويجري وجه ردًا قاسيًا لصاحب الـ31 عامًا، بقوله "أقول لحمدالله مفتاح نجاحك مع الاتحاد هو إخراج النصر من رأسك".

تابع "وأقول للاتحاديين الذين يُبالغون وكأنهم توجوا ببطولة حين تعاقدوا مع حمدالله ... النصر هو من طرد حمدالله، الاتحاد ضمه من الشارع".

الصحفي خالد الدريهم علق على الفيديو مبديًا دهشته من كلمات حمدالله، بقوله "الله أكبر يا زمن، بعدما جعل النصر الجميع يعرفك وساعدك النجوم والأساطير لتُصبح الهداف، تأتي يا حمدالله وتقول أنك تريد الرد عليه".

#ماجد_التويجري @Mtwaijari يقول أن #عبدالرزاق_حمدالله قايل لصديقة أنه ينتظر مباراة #الاتحاد_النصر@SPL علشان #يرد_على_النصر



وحنا نرد عليك

الله اكبر يازمن من بعد ما عرفك النصر للناس والجمهور وساعدك النجوم والاساطير حتى تكون هداف

جاي وتقول تبي ترد على النصر

pic.twitter.com/HbPKtaLKCQ — خالد الدريهم ( ابو ناصر ) (@KahaledN) January 1, 2022

كيف كانت مسيرة حمدالله مع النصر؟

قصة حمدالله مع الفريق السعودي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع الفريق وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

اقرأ أيضًا |