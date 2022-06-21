"حمدالله خرج من الملعب، ولا يمكن لومه على ذلك"

الاتحاد فقد صدارة الدوري السعودي لصالح الهلال، وتراجع مستوى حمدالله ساهم في ذلك

قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن عبد الرزاق حمدالله بدأ بقوة وحقق أرقامًا مذهلة مع الاتحاد، لكن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة يعود لأنه خرج من الملعب ذهنيًا بسبب القضية المرفوعة ضده من ناديه السابق النصر.

حمدالله كان قد انضم للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الأخير بعدما فسخ النصر عقده من جانب واحد في نوفمبر من العام الماضي، وقد بدأ بداية قوية جدًا مع العميد وساهم في حصده للنقاط وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، لكنه لم يُقدم مستوى جيدًا في المباريات الأخيرة وقد أهدر فرصًا جيدة أمام الهلال والطائي.

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الاتحاد خسر أمام الهلال والطائي في آخر مباراتين من الدوري السعودي ليتنازل عن الصدارة لصالح الهلال ويتراجع للمركز الثاني، وقد حمل العديد من المتابعين حمدالله جزءًا كبيرًا من مسؤولية ذلك التراجع.

الشمراني لم يختلف مع أولئك لكنه دافع عن النجم المغربي، بقوله في برنامج الحصاد الرياضي "حينما يحل حمدالله يُنجز، سواء مع النصر أو غيره، والأرقام دليل على ذلك، وقد سجل مع الاتحاد 13 هدفًا وهو رقم كبير".

تابع "حمدالله يعيش حاليًا تحت الضغط، ضغط القرارات المرتقبة فيما يخص قضيته، وما يُسرب إعلاميًا من تلك القرارات، وضغط إعلام النصر ضده، أعتقد أن حمدالله خرج من الملعب، لم يكن أمام الهلال اللاعب الذي نعرفه، ولا يمكن لومه على ذلك، فالقضية وأخبارها تُحيط به من كل جانب".

"قضية النصر هي من أخرجت حمدالله من الملعب وتسببت في تراجع مستواه، هو محاصر منها تمامًا، ربما يستعيد مستواه حال ثبتت براءته منها".

يُشار إلى أن الهلال والاتحاد تساويا في مقدمة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة لكل منهما، لكن الفريق العاصمي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على غريمه الجداوي.

الهلال يكفيه الفوز على الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي ليُتوج بطلًا دون النظر لنتائج الاتحاد، فيما العميد سيكون مطالبًا بالفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر الزعيم لانتزاع اللقب.