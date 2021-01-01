التاريخ يدعم استبعاد حمدالله والاعتماد على السعوديين في هجوم النصر أمام الهلال

أخبار كثيرة حول استبعاد المهاجم المغربي لسوء مستواه

ترددت أنباء كثيرة يوم أمس حول نية ألين هورفات المدير الفني للنصر استبعاد الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله من التشكيل الأساسي لمباراة ديربي الرياض أمام الهلال يوم غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقال سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر أن هداف الدوري السعودي للموسمين الماضيين سيتواجد على دكة البدلاء أو خارج قائمة المباراة تمامًا بقرار المدرب الكرواتي، والسبب سوء مستواه فنيًا وصيامه عن التسجيل.

وسيعتمد هورفات حال استبعاد حمدالله على أحد المهاجمين السعوديين، خالد الغنام ورائد الغامدي، في قيادة الهجوم النصراوي أمام الزعيم، مع تواجد الثلاثي نور الدين أمرابط وجونزالو مارتينيز وعبد المجيد الصليهم أو سامي النجعي خلف المهاجم.

التاريخ يدعم تمامًا الاعتماد على المهاجمين السعوديين أمام الهلال، إذ أثبتوا تفوقهم في مباريات الديربي على نظرائهم الأجانب خلال حقبة دوري المحترفين التي بدأت موسم 2008-2009.

الأرقام تقول أن المهاجمين السعوديين للنصر سجلوا 16 هدفًا في مرمى الهلال خلال 25 مباراة جمعت الفريقين في دوري المحترفين السعودي، فيما سجل الأجانب 13 هدفًا.

وجاءت الأهداف "المحلية" بأقدام 6 لاعبين سعوديين يتقدمهم محمد السهلاوي بـ11 هدفًا، فيما سجل 8 لاعبين الأهداف "الأجنبية" الـ13، إذ سجل 4 برازيليين 6 أهداف ومغربيان هدفين وهدف واحد لكل لاعب من كرواتيا والكونغو.