حمايته من الحكام انتهت بخروجه من برشلونة .. لاعبو ريال مدريد يتوقعون سقوط سواريز

كيف يرى لاعبو ريال مدريد انتقال لويس سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد؟

يتوقع لاعبو ريال مدريد نهاية عقدة لويس سواريز برحيله عن برشلونة وانضمامه إلى أتلتيكو مدريد، بسبب ما يسمونه نهاية حماية الحكام له.

وانتهت مسيرة لويس سواريز مع برشلونة قد بعد 6 سنوات، حيث توصلت إدارة الفريق الكتالوني إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد لانضمام النجم الأوروجوياني إلى صفوف الأخير.

وكان لويس سواريز قد قرر معاندة إدارة برشلونة بعدما رفضوا فسخ العقد والموافقة على انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، ولكن الاتفاق تم في النهاية.

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ووفقًا لديفينسا سنترال فإن لاعبي ريال مدريد يراهنون على نهاية لويس سواريز كلاعب من الطراز الأول برحيله عن صفوف الفريق الكتالوني، والسبب نهاية الحماية التحكيمية.

وعلى الرغم من تدخلاته الخشنة والمشاكل التي يثيرها والشجارات مع الخصوم في كثير من الأحيان، إلا أن سواريز لم يُطرد أبدًا منذ 6 سنوات مع نادي برشلونة.

ويرى نجوم ريال مدريد وفقًا لديفينسا سنترال أيضًا أن حكام الدوري الإسباني يترددون كثيرًا قبل إشهار البطاقة الحمراء في وجه أي من لاعبي نادي برشلونة خاصة ليونيل ميسي.

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يذكر أن لويس سواريز قد اعتاد تسجيل الأهداف أمام ريال مدريد في مواجهات الكلاسيكو، والآن هو على موعد جديد في ديربي مدريد أمام الفريق الملكي.