حلم برشلونة يتحطم على صخرة تشيلسي.. بند في عقد أثبيليكويتا ينهي كل شيء!

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يبدو أن كل شيء معقد بالنسبة لبرشلونة في الميركاتو، ما كان البلوجرانا يظن أنه على وشك الاهتمام يبدأ من الصفر مجددًا، وهذه المرة حول قائد تشيلسي سيزار أثببليكويتا.

برشلونة لم يعرف بندًا في عقد أثبيليكويتا مع تشيلسي، ويبدو أنه على وشك أن يكلفه الصفقة برمتها.

الإسباني الدولي خاض 47 مباراة مع تشيلسي الموسم المنصرم وهو ما يعني بشكل تلقائي تفعيل بند العام الثالث الإضافي في عقده الأخير.

وينص عقد أثبيليكويتا مع تشيلسي على أنه إذا خاض في موسمه الأخير من مدة التعاقد الأساسية أكثر من 30 مباراة رفقة فريق ستامفورد بريدج، فإن هذا يعني تفعيلًا لعام إضافي ما لم يرفض الطرفان هذا البند.

برشلونة كان يظن أن بإمكانه الحصول على أثبيليكويتا بصفة مجانية حال ضغط اللاعب لإنهاء عقده في الموسم المنصرم، ولكن هذا لم يحدث!.

من ناحية أخرى، باتت الصفقة أكثر صعوبة على برشلونة من ناحية المدرب الألماني توماس توخيل، والذي أفادت صحيفة "ماركا" بأنه جلس وخاطب الدولي الإسباني مؤكدًا أنه يعتمد عليه في خططه للموسم المقبل.

الحل الوحيد هو أن يتعاقد برشلونة مع أثبيليكويتا بمقابل مادي، وهو الأمر الذي يبدو صعبًا على البلوجرانا في الوقت الراهن، حلم آخر لبرشلونة في الميركاتو يوشك أن يذهب أدراج الرياح!.

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