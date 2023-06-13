حلم برشلونة يتبخر.. بايرن ميونخ يدمر أحلام الجمهور الكتالوني!

بايرن ميونخ يؤكد أن نجمه ليس للبيع

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن حلم برشلونة في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ، أصبح صعبًا للغاية.

وكان فريق برشلونة يرغب في التعاقد مع اللاعب يوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ بإصرار من المدرب تشافي هيرنانديز.

ووفقًا لصحيفة " موندو ديبورتيفو" تواصل نادي برشلونة مع إدارة بايرن ميونخ لطلب التعاقد مع لاعب خط الوسط ولكن رد النادي الألماني كان حاسمًا "لا نريد البيع".

ويتبقى لكيميش، عامين في عقده مع بايرن ميونخ ويعتبر عنصرًا أساسيًا بالفريق ومستقبله في المرحلة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كان ينتظر تحرك برشلونة وتقديمهم عرض رسمي لناديه، ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الإسباني لم يحدث ذلك.

وأكدت الصحيفة أن كيميش، كان على استعداد لاتخاذ خطوة نحو برشلونة ولكنه احتاج إلى أن يتخذ النادي الخطوة الأولى، وعندما لم يحدث ذلك أغلق اللاعب هذا الملف وأكد احترامه لناديه.