حلمي طولان: هناك فرق مصرية كبيرة لم تصل لربع النهائي مثل الاتحاد

مدرب الاتحاد السكندري يؤكد أن فريقه حقق ما لم يستطيع فريق آخر تحقيقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السعودي، على توجيه التهنئة إلى الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال، على الصعود إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية.

طولان قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنيء زوران على التأهل إلى نصف النهائي، والهلال فريق جيد جدًا ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

مدرب الاتحاد تابع: "أريد أن أشكر لاعبي فريقي، الذي استطاع أن يصل إلى ربع النهائي، وهو الأمر الذي لم يستطيع أن يفعله فريق مصري آخر".

إذا سال أحدهم عن أفضل لاعب في صفوف #الهلال أمام الاتحاد السكندري 🔵

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المعيوف المتألق 💫



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pic.twitter.com/WI4xYXFOFD — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019

حلمي طولان أردف: "هناك فرق مصرية كبيرة وعريقة، لم تستطيع الوصول لما وصل إليه الاتحاد في بطولة كأس زايد".

واختتم مدرب الاتحاد تصريحاته قائلًا: "لقد واجهت فريق كبير بحجم الهلال السعودي، فهو المرشح الأول للبطولة، وواحدًا من أقوى الأندية الآسيوية حاليًا".

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الاتحاد ودع البطولة العربية للأندية، بعد الخسارة من الهلال السعودي ذهابًا بثلاثية دون رد، ثم التعادل معه سلبيًا في مباراة الإياب اليوم الأثنين.