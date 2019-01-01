النتائج المباشرة
دوري أبطال العرب

حلمي طولان: لو نافس الهلال على بطولة أفريقيا لحققها

آخر تحديث
التعليقات()
egypt
تعرف على تصريحات طولان قبل مواجهة الهلال في إياب كأس زايد للأندية الأبطال
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفض حلمي طولان، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، الانتقادات الموجهة إليه بعد الخسارة من الهلال السعودي في ذهاب كأس زايد للأندية الأبطال.

الهلال انتصر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي ليضع قدمًا ونصف في الدور القادم.

وقال طولان في تصريحات لقناة أون سبورت المصرية: "لنتكلم بواقعية، واجهنا فريق صعب للغاية وقدمنا كل ما لدينا ولا أحب الهجوم دون مبرر أو الانتقادات غير المبنية على حقائق".

وتابع: "الهلال فريق كبير ولو نافس في أفريقيا لحقق دوري الأبطال وكذلك الدوري المصري بأريحية، وراضي عن مستوى اللاعبين".

اختيارات المحررين

مدرب الزمالك الأسبق أكد أنّ فريقه في مرحلة إحلال وتجديد وكان يحتاج للاستمرار لأطول وقت ممكن في البطولة.

جدير بالذكر أنّ زعيم الثغر أقصى الترجي التونسي والزمالك المصري من البطولة.

ويلتقى الفريقان يوم الإثنين المقبل في مباراة الإياب في مهمة صعبة للاتحاد السكندري على أرضه.

إغلاق