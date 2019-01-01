حلمي طولان: درسنا نقاط قوة وضعف الهلال وهدفنا الفوز

مدرب الاتحاد السكندري يتحدث عن مواجهة الهلال في كأس زايد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز لا غيره على الهلال السعودي، في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

الاتحاد السكندري سيواجه الهلال مساء يوم السبت المقبل، في ربع نهائي كأس زايد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

حلمي طولان قال خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا هو الفوز بالتأكيد، وهذا أمر طبيعي لأي جهاز فني، ولكن الواقعية يجب أن تكون موجودة، والمنافس بطل آسيا والمملكة العربية السعودية، ويمتلكون لاعبين على مستوى متميز".

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المدير الفني للاتحاد السكندري تابع: "تم تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال شهر يناير الماضي، والفريق سيكون له شأن آخر عقب تحقيق الانسجام بين اللاعبين".

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وأردف: "جميع اللاعبين المتواجدين وتم ضمهم، جاءوا بعد اتفاق للجهاز الفني بالكامل، وتم اختيارهم من بين 50 لاعبًا تم عرضهم علينا".

وواصل: "قمنا بدراسة فريق الهلال جيدًا، وعرفنا كل نقاط القوة والضعف فيه، لا أريد التحدث عن تفاصيل المباراة، ونعلم جيدًا قيمة الهلال فهم يتفوق على فرق عربية ومصرية كبيرة".

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ويسعى الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية على الهلال، في مباراة الذهاب المقرر لها يوم السبت، قبل مباراة العودة التي ستقام بمدينة الأسكندرية.