حلقة في مسلسل انهيار ليفربول - كلوب للمرة الأولى خارج المرشحين لمدرب الشهر

رغم أن الأرقام تصب في صالحه..

استُبعد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، من قائمة المرشحين للتتويج بلقب المدرب الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز بشهر فبراير المُنقضي.

ولم يغب كلوب عن المرشحين لمدرب الشهر في البريميرليج هذا الموسم منذ انطلاقه في أغسطس الماضي، كما أنه حقق الجائزة في 5 مرات من أصل 6.

الشهر الوحيد الذي لم يتوّج فيه المدرب الألماني بجائزة الأفضل هذا الموسم كان أكتوبر الماضي، فكان فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، هو المُختار للتتويج باللقب حينها.

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ليفربول تراجع نسبيًا في شهر فبراير، حيث تلقى الفريق أول هزيمة في البريميرليج على يد واتفورد بثلاثية نظيفة، مع الخسارة في دوري أبطال أوروبا من أتلتيكو مدريد.

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وعلى الرغم من أن الريدز قد فاز في الثلاث مباريات الأخرى التي خاضها في فبراير بالبريميرليج، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لترشيح كلوب لجائزة الأفضل.

في نهاية المطاف، ستختار رابطة البريميرليج واحدًا من مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال، وشون ديش، مدرب بيرنلي وأولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد وكريس ويلد، مدرب شيفيلد يونايتد.

جميع الأسماء الأربعة لم تُمنى بالهزيمة على صعيد الدوري في شهر فبراير، وفاز الثلاثي أرتيتا وسولشاير وويلد في ثلاث مباريات مع تعادلهم في واحدة أخرى، فيما تعادل ديش في مباراتين وفاز في مثلهما.

الجدير بالذكر أن ليفربول قد هُزِم في كأس الاتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي منذ أيام بهدفين نظيفين في ستامفورد بريدج، ليواصل بذلك الفريق تراجعه بعد البداية الخرافية بدون أي هزائم حتى فبراير.

