تقارير - حكيم زياش يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد في الشتاء

زياش يقدم مستويات أكثر من رائعة خلال الفترة الأخيرة مع أياكس

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، دخل حسابات ريال مدريد.

وتوهج زياش مع أياكس في الفترة الأخيرة، مما لفت الأنظار له من كبار أوروبا، لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة أو في الصيف القادم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يجهز عرضًا في الفترة الحالية لضم نجم المنتخب المغربي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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زياش من أفضل المواهب العرب في الوقت الحالي، ودخل حسابات الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة في الفترة الأخيرة.

ويسعى ريال مدريد الإسباني، في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تراجع ترتيبه في الدوري الإسباني.

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أوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد أمام أياكس الهولندي، في القرعة التي أقيمت الإثنين الماضي.