حكيم زياش: شعرنا بخيبة أمل في الذهاب ونستحق التأهل على حساب ريال مدريد

تعرف على تصريحات زياش بعد الفوز على ريال مدريد وإقصاء الملكي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد حكيم زياش، لاعب أياكس الهولندي، أنّ فريقه قدّم مباراتين استثنائيتين أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا واستخق التواجد في ربع النهائي.

زياش سجل هدفين في مباراتي الذهاب والإياب ضد ريال مدريد في ثمن النهائي ليتأهل أياكس بنتيجة 5-3 مجموع المباراتين.

وقال المغربي في تصريحات عقب المباراة: "إذا ما رأيت مبارتنا منذ بضعة أسابيع كنا نثق في قدرتنا على العودة وأظهرنا ذلك خلال اللقاء، ورغم ذلك من الصعب تصديق النتيجة.

وتابع: "ضغطنا بصورة جيدة وسيطرنا على المباراة وقمنا بعملنا على أتم وجه ونستحق الفوز".

⚪️⚫️ أول تعليق من سولاري بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا 🗣️https://t.co/RB4NWFuT2r pic.twitter.com/owNFZpPEqI — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

وأردف: "أحسسنا بخيبة أمل في الذهاب ولكن كان لدينا ثقة كيبرة في الإياب وسوف ننتظر للدور القادم ونهدف لتقديم ما هو أفضل من ذلك".

واختتم: "طموحاتنا ترتفع بعد الفوز في سانتياجو برنابيو 4-1، علينا الآن الاحتفال بالنتيجة وبعدها نفكر في منافسنا في الدور المقبل".

وتعد هذه المرة الثالثة خلال أسبوع واحد التي يخسر فيها ريال مدريد على أرضه ويودع بطولة بعد الخروج من كأس الملك وضعف حظوظه في الفوز بالدوري الإسباني.