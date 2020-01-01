دي بيك: تشيلسي هو النادي المناسب لزياش

يراها خطوة مستحقة للدولي المغربي

أعرب دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، عن ثقته الكبيرة في نجاح حكيم زياش بتجربته الجديدة مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

أياكس أعلن اليوم الخميس، عن توصله لاتفاق رسمي مع تشيلسي على انتقال الدولي المغربي للبلوز من بداية الموسم القادم، في صفقة تصل قيمتها 45 مليون يورو.

تشيلسي أكد ما أعلنه نظيره الهولندي، مشيراً إلى تبقي بعض التفاصيل الأخيرة في بند عقد اللاعب والشروط الشخصية للتوقيع مع الفريق اللندني.

المزيد من الفرق

وقال دي بيك في تصريحات صحفية:"زياش إلى تشيلسي؟ توقعت هذا الانتقال منذ فترة طويلة ليس الآن ولكن منذ عامين".

وأضاف:"نعم سمعت كل شيء عن هذه الصفقة، ولست متأكداً من اتمامها بشكل كامل حتى الآن، عموماً أتمنى له التوفيق هناك لأنه استحق هذه الخطوة".

وتابع:"حكيم لاعب رائع وأثق في قدرته على النجاح في تشيلسي، نظراً لوجود العديد من اللاعبين المميزين والصغار هناك، مما يتيح للجميع فرصة كبيرة للتطور، لذلك أراه النادي المناسب له".

مفاجأة | كريستيانو رونالدو كان قريبًا من ملقة

توخيل يزيد الغموض حول مشاركة نيمار أمام دورتموند

ويأتي تعاقد تشيلسي مع زياش الآن بعد محاولة فاشلة للنادي اللندني في يناير الماضي، بعدما رفض أياكس التخلي عن نجمه المغربي بمنتصف الموسم.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة نجح في تسجيل 48 هدفاً مع أياكس وصنع 82 في 160 مباراة خاضها مع الفريق بجميع البطولات، منذ انضمامه قادماً من تفينتي في أغسطس 2016.