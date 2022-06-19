"حكيمي يريد العودة إلى إنتر، لما لا نعيده ونترك شكرينيار؟!"

هل يعود حكيمي قريبًا لإنتر؟

كشف الصحفي ماركو بارزاجي عن رغبة النجم المغربي أشرف حكيمي في العودة إلى صفوف إنتر بداية من الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها واقترح خلالها أن يقوم إنتر بمبادلة ميلان شكرينيار بحكيمي وأن يحصل الفريق على 40 مليون يورو إضافية.

وأضاف: "إنتر يطلب الحصول على 80 مليون يورو حتى يترك شكرينيار، وباريس لم يعرض سوى 50 مليونًا، بالإضافة إلى لاعب".

وأردف: "أقترح بالرغم من عدم اقتناعي أن نحصل على 40 مليونًا بالإضافة إلى أشرف حكيمي".

وأكمل: "لما لا نقوم بصفقة جديدة تعيد لنا أحد النجوم، هو يريد العودة وباريس يريد شكرينيار، لما لا نجرب، لن يكلفنا ذلك أي شيء".

وكان حكيمي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من إنتر مقابل حوالي 65 مليون يورو.

جدير بالذكر أن موسم حكيمي الأول في صفوف باريس سان جيرمان لم يكن على قدر التوقعات، وتلقى الكثير من الانتقادات.