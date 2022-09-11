حكيمي يرد على الخلافات مع مبابي ويؤكد: عانيت نفس مشاكل ميسي

أشرف حكيمي يؤكد أن مشاكل ليونيل ميسي في الموسم الماضي اختفت، وأنها كانت نفس مشاكله.

أكد النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان أن الأرجنتيني ليونيل ميسي استطاع تجاوز مشاكل الموسم الأول التي مر بها مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أنه عانى من نفس المشاكل في موسمه الماضي أيضًا، حيث كان موسمه الأول هو الآخر.

وتم سؤال أشرف حكيمي عن المشاكل بينه وبين كيليان مبابي، والتي ذكرت تقارير صحفية أنها تفاقمت مؤخرًا، لكن اللاعب تطرق للحديث عن الفرنسي من جانب آخر.

وقال حكيمي: "أعتقد أن مبابي سعيد للغاية فهم يسجل، وأتمنى أن يبقى لسنوات إضافية معنا ويسعادا كثيرًا لأنه لاعب عظيم".

وأضاف عن ليونيل ميسي: "أعتقد أن ميسي أكثر راحة هذا العام، مثلما كان الحال بالنسبة لي في عامي الأول، كان يجب أن أتعرف على كل شيء".

بداية من الدوري مرورًا بالفريق والعقلية، هذا العام الأمور أكثر بساطة، من الرائع أن يظهر ميسي بهذا الأداء ويساعد الفريق".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد حقق الفوز على بريست مساء السبت بهدف نظيف سجله نيمار دا سيلفا بصناعة ليونيل ميسي.