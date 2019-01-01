حكيمي يحلم بالعودة من الإصابة قبل كأس أمم أفريقيا

لاعب بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي يمني النفس بالمشاركة مع أسود الأطلس في كأس أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى أشرف حكيمي لاعب فريق بوروسيا دورتموند المعار من قبل ريال مدريد خوقه من عدم تعافيه من الإصابة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في الصيف المقبل.

لاعب الميرنجي السابق يستعد لتمثيل منتخب المغرب في البطولة التي ستقام في مصر في يونيو المقبل.

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ومن المقرر أن يخضع حكيمي لعملية جراحية بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد اكتشاف تعرضه لكسر في عظام القدم.

وقال اللاعب المغربي في حديثه لإذاعة كادينا كوبي: "أشعر بالخوف من عدم قدرتي على مواصلة اللعب بعد العملية الجراحية، ولا أفكر في العملية الجراحية نفسها، وأشعر بالحزن لأنها جاءت قبل نهاية الموسم في وقت حرج يحتاج الفريق فيه لكل لاعب".

كما أضاف لاعب أسود الفيستيفاليا: "هدفي الآن هو اللحاق ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

يذكر أن حكيمي كان قد توج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الموسم الماضي.