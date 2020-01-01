حكيمي يُثير الغموض حول مستقبله مع ريال مدريد

تصريحات مغايرة لما قاله في أكتوبر الماضي

تعمد الدولي المغربي أشرف حكيمي، إثارة الغموض حول مستقبله، وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء إعارته مع ناديه الحالي بوروسيا دورتموند.

ويعرف المدافع الأيمن، أن ريال مدريد لديه رغبة جدية لإعادته مرة أخرى إلى "سانتياجو بيرنابيو" بعد انتهاء إعارته في "سيجنال أيدونا بارك" لمنافسة داني كاربخال على مكان في التشكيلة الأساسية، مع ذلك أصر على أنه لم يحسم مستقبله الموسم المقبل.

وعندما سُئل عن مصيره الموسم القادم، أجاب في تصريحات صحفية "قلبي منقسم بين مدريد ودورتموند، لا يزال هناك ستة أشهر حتى يأتي الصيف، وخلال هذه الفترة سأخوض مباريات كثيرة".

وأضاف "ما أستطيع قوله إنني سعيد للغاية لوجودي في بوروسيا دورتموند، وأشعر بالمعنى الحقيقي للراحة".

وجاءت هذه التصريحات، مغايرة لما قالع لصحيفة "آس" المدريدية في أكتوبر الماضي، إذ اعترف علانية بأنه يمني النفس بالعودة إلى النادي الملكي، الذي ترعرع بين جدرانه.

وسبق لابن أكاديمية "لا فابريكا" اللعب لفريق ريال مدريد الأول بقرار من زين الدين زيدان في موسم 2017-2018، لكنه في النهاية لم يظهر سوى في 17 مباراة سجل خلالهم هدفين، ما عجل بذهابه إلى أسود الفيستيفاليا على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ليثقل خبرته باللعب بشكل منتظم مع ناديه الألماني.

وتحول حكيمي لواحد من أهم الركائز الأساسية في تشكيلة لوسيان فافر الأساسية، بعد الطفرة الهائلة في مستواه ومساهمته في وصول البوروسيا للدور ثمن النهائي لدوري الأبطال على حساب إنتر، والآن في سجله تسعة أهداف من مشاركته في 45 مباراة بالزي الأصفر والأسود في كل البطولات.