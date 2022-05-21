حكيمي: ريال مدريد هو منزلي ولما لا أنضم للدوري الإنجليزي؟!

أكد النجم المغربي أشرف حكيمي أن لريال مدريد مكانة كبيرة للغاية في قلبه بالرغم من أنه يلعب لصالح باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح قناة "الكأس"، وأكد خلالها إنه لم يغلق الباب أمام عودته للملكي أبدًا.

وقال حكيمي: "ريال مدريد هو النادي الذي منحني الفرصة للوصول إلى أعلى المستويات في مسيرتي الاحترافية".

وأضاف: "تعلمت كل شيء هناك، على المستوى الرياضي والشخصي، أنا ممتن للغاية لهذا النادي لكل ما منحني إياه".

وأردف: "سنرى ما الذي سيحدث في المستقبل، هذا هو منزلي ولطالما أحببت التواجد هناك في ريال مدريد".

واستطرد متحدثًا عن الدوري الإنجليزي: "لا يمكن أن أقول لا أبدًا، هذا هو أحد أفضل الدوريات في العالم، وهناك الكثير من التنافسية، لما لا أذهب إلى هناك في أحد الأيام".

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من إنتر في الصيف الماضي بعد عام واحد فقط من انضمامه للنادي الإيطالي قادمًا من ريال مدريد.