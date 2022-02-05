حكم نهائي أمم إفريقيا .. فأل حسن على مصر والكثير من الثلاثيات

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على تعيين فيكتور جوميز، الحكم الجنوب إفريقي، لإدارة مواجهة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

القرار جاء بعد معاناة الفراعنة الأمرين، من باكاري جاساما، الذي تسبب في غضب الجمهور المصري والمدرب كارلوس كيروش الذي تعرض للطرد أمام الكاميرون في نصف النهائي.

سمعة جوميز ناصعة في القارة السمراء، وقرار تعيينه يبعث الطمأنينة لدى الطرفين، قبل اللقاء المقام غدًا، الأحد في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

فأل حسن على مصر

الحكم الجنوب إفريقي سجله مميز مع الفراعنة قبل لقاء السنغال، والتفاؤل بتعيينه لم يكن من فراغ أبدًا.

وقام جوميز بإدارة 4 مباريات لمصر في مختلف المنافسات، حقق خلالها الفريق في كل المناسبات لتصبح نسبة الفوز 100%.

وأدار الحكم المميز المباراة التي فازت بها مصر على تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019، حيث انتهى اللقاء وقتها بفوز الفراعنة بنتيجة 3/2.

وظهر كذلك في فوز مصر على الكونغو الديمقراطية في القاهرة بأمم إفريقيا 2019، وهي المباراة التي شهدت انتصار أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وكان كذلك هو الحكم في لقاء مصر ضد أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018، الذي فازت به مصر بهدف دون رد.

واللقاء الرابع كان أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 وفازت مصر أيضًا بثلاثية نظيفة.

ماذا عن السنغال؟

الأمور لا تختلف كثيرًا عندما يأتي الأمر لأسود التيرانجا، حيث أدار جوميز مباراة واحدة فقط للفريق وكانت في أمم إفريقيا الحالية.

وأدار جوميز مباراة السنغال مع غينيا الاستوائية في ربع النهائي، والتي انتهت بفوزها بنتيجة 3/1.

ومن المقرر أن يكون النهائي هو اللقاء الرابع الذي يديره جوميز بأمم إفريقيا الحالية، حيث أدار 3 مواجهات كانت بين ساحل العاج والجزائر، نيجيريا والسودان بالإضافة للقاء غينيا والسنغال، وانتهت جميع هذه المباريات بنتيجة واحدة وهي 3/1.

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