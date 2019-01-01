حكم مباراة يوفنتوس وميلان يواجه الإيقاف

مايكل فابري حكم مباراة يوفنتوس وميلان مهدد بالإيقاف ولن يحكم للروسونيري مجددًا حتى نهاية الموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قررت لجنة التحكيم الإيطالي ألا يشارك مايكل فابري في تحكيم أي مباراة خاصة بفريق ميلان حتى نهاية الموسم الجاري عقب أحداث المباراة الأخيرة أمام يوفنتوس.

جاء هذا في أعقاب اعتذار اللجنة للممثلي نادي ميلان على أداء الحكم والأخطاء الفادحة التي وقع فيها وغيرت مسار المباراة وأثرت على نتيجتها.

لقاء يجمع مسؤولي ميلان ولجنة التحكيم بسبب أخطاء لقاء يوفنتوسhttps://t.co/VfWKxmvHAg — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٧ أبريل ٢٠١٩

وكان فريق ميلان قد تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام فريق يوفنتوس في المباراة التي أقيمت بينهما هذا الأسبوع وهو ما وضع قدم لليوفي على منصة التتويج.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن إدارة ميلان غاضبة بشكل كبير من أداء الحكم في المباراة وبشكل عام من قرارات لجنة الحكام التي لم تنصفهم بشكل واضح.

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وذكرت تقارير أن الحكم مايكل فابري سيتم معاقبته عقاب غير معلن بالإيقاف لعدة مباريات في الدوري الإيطالي بالإضافة للعقاب الخاص بعدم التحكيم لميلان من جديد.

جدير بالذكر أن فريق ميلان يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي رغم عدم تحقيقه لأي انتصار خلال آخر أربع جولات.