حكم مباراة فالنسيا يمنح أوباميانج وبرشلونة هاتريك من الهواء!

أكدت تقارير صحفية عديدة أن حكم مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني قد احتسب الهدف الرابع للنادي الكتالوني لصالح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الحكم كتب في تقريره الهدف باسم أوباميانج وليس بدري.

ما الذي حدث بالتحديد؟

الهدف كان قد سجله بيدري وظهر للجميع أن النجم الإسباني هو صاحب الفضل الأول فيه، لكن الكرة ارتطمت في اللاعب السابق لآرسنال بشكل طفيف وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

في نهاية المباراة توجه أوباميانج لحكم المباراة وتأكد منه أن الهدف تم احتسابه باسمه وليس باسم بيدري الذي سدد الكرة، فأخذ كرة المباراة معه وهو يغادر الملعب.

ما هو الرد الرسمي على تلك الرواية؟

في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فالهدف يعود لأوباميانج، مثلما كتب حكم اللقاء في تقريره بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو".

وبالنسبة لبرشلونة بالرغم من الاحتفال ببيدري كمحرز الهدف في البداية فقد نشر النادي الكتالوني مقطع فيديو يحتفل فيه بالهاتريك الأول لأوباميانج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المهاجم نفسه بكرة اللقاء وقال: "الهاتريك الأول، فلنأمل أن يأتي المزيد".

أما بالنسبة لرابطة الدوري الإسباني، وهي الجهة الأكثر اختصاصًا في حسم الأمور، فالهدف حتى الآن مسجل باسم بيدري.

الهاتريك الأول منذ أشهر

هاتريك أوباميانج هو الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني منذ ذلك الذي سجله ليونيل ميسي في شباك إيبار في فوز النادي الكتالوني بخمسة أهداف نظيفة بشهر فبراير عام 2020.

كذلك هو الهاتريك الأول الذي يسجله لاعب غير ليونيل ميسي منذ ذلك الذي سجله لويس سواريز في شباك ريال مدريد بأكتوبر 2018 عندما فاز النادي الكتالوني بخمسة أهداف لهدف.

قذيفة لا تصد ولا ترد من بيدري في شباك فالنسيا🚀😳pic.twitter.com/larfulwWLU — GOAL Arabia (@GoalAR) February 20, 2022

أما بالنسبة للأفارقة، فقد كان ذلك هو الهاتريك الأول منذ ذلك الذي سجله سيدو كيتا في الفوز على ريال سرقسطة بستة أهداف لهدف بشهر أكتوبر عام 2009.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد فاز بأربعة أهداف لهدف، ووصل للنقطة رقم 42 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة رقم 30 في المركز الـ 12.