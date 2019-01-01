حكم كاميروني يقود مباراة مصر وزيمبابوي بعد اعتذار بكاري جاساما

وقع على الحكم الكاميروني بعد اعتذار الحكم الجامبي بكاري جاساما

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت اللجنة الرئيسية لحكام بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، عن حكم مباراة افتتاح البطولة التي تنطلق غدًا بمواجهة منتخبي مصر وزيمبابوي.

لجنة الحكام قررت قيادة الحكم الكاميروني "أليوم نيانت" مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، بالمجموعة الأولى مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

اختيار لجنة الحكام بكأس الأمم وقع على الحكم الكاميروني بعد اعتذار الحكم الجامبي بكاري جاساما.

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(📸: @MoSalah ) pic.twitter.com/CQ91TX9vLT — جول مصر (@goaleg) June 20, 2019

وكان جاساما قد أعتذر عن إدارة مباراة الافتتاح بين النسخة الجديد من كأس أمم أفريقيا وغادر القاهرة مؤخرا لظروف وفاة والدته.

وتُقام مباراة الغد بين أصحاب الأرض والجمهور والمنتخب الضيف في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

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يُذكر أن اللجنة الفنية للمباراة قد كشفت عن ارتداء المنتخب المصري الزي التقليدي حيث يرتدي لاعبو مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء.