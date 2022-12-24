حكم فيديو نهائي كأس العالم: لا نأخذ القرارات ونحن في أيدينا كؤوس البيرة!

توماش كفياتكوفسكي يرد على الانتقادات!

رد توماش كفياتكوفسكي الحكم المساعد الخاص بتقنية الفيديو في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا على الانتقادات التي تعرض لها مع شيمون مارتشينياك حكم الساحة وبقية الفريق.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "ديلي ميل"، وقال كفياتكوفسكي: "كان هناك ستة أهداف بها الكثير من اللحظات الصعبة وفي مراحل حاسمة من المباراة".

وأضاف: "كان هناك ثلاث ركلات ترجيح تم التعامل بشكل جيد للغاية من شيمون مارتشينياك، بالإضافة إلى بطاقة حمراء محتملة ومحاولة خداع داخل منطقة الجزاء".

وأردف ردًا عن الانتقادات: "عندما تكون جالسًا في مقعدك في الدفء ومعك كأس من الكحوليات في يدك وتأكل البطاطس كل شيء يبدو بسيطًا".

جدير بالذكر أن النهائي كان قد حسم بركلات الترجيح، حيث سجلت الأرجنتين أربع ركلات في حين سجل المنتخب الفرنسي ركلتين.