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حكم فضيحة ميلان وتشيلسي .. غضب ضد التحكيم في لقاء تونس وأستراليا

تامر أبو سيدو
1:19 م غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Tunisia Australia World Cup 2022
الشوط الأول انتهى بين تونس وأستراليا

انتهى الشوط الأول من مباراة تونس وأستراليا المقامة حاليًا في استاد الجنوب بتقدم الأستراليين بهدف دون رد سجله ميتشيل دوك برأسه خلال هجمة كانت بدايتها لقطة أثارت الكثير من الجدل في السوشيال ميديا.

الحكم الألماني دانييل سايبرت تسبب في فقدان لاعب وسط تونس إلياس السخيري للكرة بعد أن ارتطم به، لتنتقل الهجمة إلى أستراليا وتُسفر في النهاية عن رأسية تُنتج الهدف الأول.

التوانسة طالبوا الحكم بإلغاء الهدف لأنه كان يجب إيقاف اللعب بعد ارتطام السخيري به لكنه لم يلتفت لمطالبهم أبدًا، وقد أثار ذلك غضب المشجعين على السوشيال ميديا.

يُشار إلى أن الحكم هو ذاته الذي أثار جدلًا واسعًا بإخطائه الكارثية خلال مباراة ميلان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، خاصة طرد المدافع الإنجليزي فيكايو توموري في وقت مبكر من اللقاء في لقطة لا تستحق أبدًا.

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