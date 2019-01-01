حكمًا رومانيًا يقود قمة الأهلي والزمالك

الأهلي سيواجه الزمالك يوم السبت المقبل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الأهلي والزمالك، والمقرر لها بالدوري الممتاز.

اتحاد الكرة المصري أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعيين طاقم حكام روماني بقيادة ايستيفان كوفاكس.

يعاون الحكم كوفاكس كلًا من ميهاي اوفيديو أرتن ومارينسكو، والحكم الرابع أولت ماريوس إفرام.

عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، كان قد أعلن عن إسناد مباراة القمة لطاقم حكام أوروبي في وقتٍ سابق.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء يوم السبت المقبل، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الـ17 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

آخر مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك بالدوري كانت العام الماضي بصافرة محمد الحنفي، وفاز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.