حكاية مصرية - عندما راح 48 مشجعًا من جماهير الزمالك ضحية لمباراة ودية

قصة حزينة من تاريخ الكرة المصرية

نواصل في رصد بعض الحكايات من تاريخ الأندية المصرية وبطولات كرة القدم في مصر، استكمالًا لسلسلة "جول" لرصد بعض القصص المنسية في طيات تاريخ الكرة المصرية.

كوارث عدة مرت على كرة القدم بشكل عام، وتعد أبرزها هي كارثة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والتي راح ضحيتها 74 مشجعًا للزمالك وأيضًا أحداث الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا.

ولكن قصتنا اليوم الثلاثا، هي كارثة منذ ما يقرب من 48 سنة، بالتحديد في عام 1974 داخل ملعب حلمي زامورا الخاص بالزمالك وقتها.

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في 17 فبراير 1974 كان الزمالك يستعد لمواجهة كوالا براج بطل التشيك وقتها في لقاء ودي على ملعب حلمي زامورا والذي يتسع فقط إلى 45 ألفًا، ولكن تم بيع تذاكر أكثر من سعته الرسمية.

حضر المباراة ما يقرب من 80 ألف متفرج بسبب بيع تذاكر أكثر من سعته، وجعلت الجماهير تتدافع بشكل قوي داخل ملعب حلمي زامورا.

كان التدافع في مدرجات الدرجة الثالثة حتى إنهار جزء من الجزء الأمامي للمدرج، راح ضحيتها 48 مشجع وإصابة العشرات.

وبعد مشاهدة الواقعة من إدارة الزمالك، قام محمد حلمي زامورا رئيس النادي وقتها بالنزول إلى أرض الملعب وقتها لإلغاء المباراة .