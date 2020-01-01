حكاية مصرية - ثنائي منتخب مصر يسرق "عشاء عروسين".. والجوهري يحطم التلفاز

حكايات من بين صفحات تاريخ الكرة المصرية

ونواصل في رصد بعض الحكايات بين صفحات تاريخ الكرة المصرية، سواء مباراة بذكرى جيدة أو سيئة أو موقف من اللاعبين المصريين أو المدربين أو غيرها، من أجل كسر حدة الملل بسبب توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي.

وفي حالة الرغبة في تذكر قصة مثيرة من بين صفحات تاريخ الكرة المصرية، لم نجد أفضل من محمود الجوهري المدرب التاريخي لمنتخب مصر ترتبط به هذه القصة لما قدمه الراحل لمنتخب مصر على مر تاريخه.

قبل أحدى المعسكرات استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2002 في مالي، كان منتخب مصر يخوض معسكره في منطقة مصر الجديدة في أحد الفنادق هناك من أجل التركيز بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري.

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ويسرد اللاعبين أن الجوهري كان صعبًا للغاية أثناء المعسكرات، يقوم بمراقبة كل صغيرة وكبيرة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية الخاصة باللاعبين قبل بطولة هامة للغاية.

وهنا يحكي محمد عبدالمنصف حارس منتخب مصر والزمالك السابق، عن موقف داخل المعسكر وقتها، حيث كان الجوهري يضع نظام غذائي صارم للاعبين بعد تناول الطعام بإفراط وتناول بعض أنواع الطعام المعينة لم تسد جوعهم.

وقال منصف إن ذات يوم أثناء المعسكر، كان كلًا من إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر السابق وأحمد صلاح حسني لاعب الأهلي السابق، شعروا بحركة خارج غرفتهم بعد أن وجه الجوهري اللاعبين إلى غرفهم للنوم.

وجد إبراهيم سعيد وصلاح حسني عشاء خارج الغرفة المجاورة لهم، كان عشاء خاصًا بعروسين، فيقوم الثنائي بأخذ العشاء قبل خروج أحد من الغرفة المجاورة، خاصًة أنهم لم يتناولوا سوى الوجبة الصغيرة الذي خصصها الجوهري.

وتناول صلاح حسني وإبراهيم سعيد العشاء، ليتصل النزلاء في الغرفة المجاورة بالعاملين في الفندق يتسألون عن العشاء، ويستعينوا بالكاميرات ليجد أن ثنائي منتخب مصر استعانوا بالعشاء ولم يستجيبوا عندما طرقوا الأبواب.

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ويُكمل عبدالمنصف: "عاملين الفندق قاموا بالاتصال بالجوهري وأحضروه، فقام بالاستعانة باثنين لكسر الباب عليهم، فدخل وجد الثنائي يتخفوا في الغرفة من مدربهم خاصًة وأنهم يعرفون رد فعله".

وأردف حارس الزمالك السابق: "كابتن الجوهري قام بحمل التلفزيون وقذفه عليهم قائلًا (لو انتوا مجانين أن أكتر منكم)".