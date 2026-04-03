حكاية غريبة عن فاوت فيغهورست: «غير معقول، كنت أعتقد حقاً أنه مريض»

لعب إلياس بيل حسني مع هيركليس ألميلو وأيضًا مع أز جنبًا إلى جنب مع ووت فيغهورست. ويستذكر لاعب الوسط الذي اعتزل اللعب مؤخرًا، بناءً على طلب من برنامج «De Voetbalkantine» على قناة ESPN، ذكرياته مع مهاجم أياكس.

خاض فيغهورست تجربته الأولى في الدوري الهولندي مع هيراكليس. "كان ووت قادراً على التسجيل. لكننا لاعبو كرة قدم ونحب الحيل، وكان فيغهورست عاجزاً عن ذلك تماماً. كان عليك أن تمرر له كرة طويلة أو عرضية. كان يجيد ذلك جداً."

يذكر بيل حساني أن تلك الصفات هي التي جعلت فيغهورست ينتقل إلى مانشستر يونايتد. "هل توقعت ذلك بناءً على مهاراته الفنية؟ لا، بالطبع لا"، يعترف صانع الألعاب السابق بصراحة.

أجبر ويغهورست نادي هيراكليس على الانتقال إلى AZ، حيث بذل المهاجم الطويل القامة كل ما في وسعه ليصبح أفضل. "كنت أعود إلى المنزل وأرى ووت في صالة الألعاب الرياضية. فكنت أقول له: 'ماذا تفعل يا رجل؟ اذهب إلى المنزل واسترح.' لكنه لم يكن يريد ذلك. كان ووت يعمل باستمرار ليصبح أفضل."

"في مرحلة ما، اعتقدت حقًا أنه مريض. الأمر كان غير طبيعي تمامًا. لكن انظر إلى أين وصل في النهاية. هذا رائع"، هكذا قال بيل حساني عن مهاجم أياكس واللاعب الدولي الذي خاض 51 مباراة مع المنتخب الهولندي.

يوهان فوسكامب، المهاجم السابق في فرق مثل سبارتا روتردام وRKC فالفيك، معجب بويغهورست. "لديه عقلية الفائز وهو واثق من نفسه. أجد ذلك أمراً مميزاً حقاً."

من ناحية أخرى، يؤكد فوسكامب أن ويغهورست لا يتجنب الكاميرا على الإطلاق. "أحيانًا يكون الأمر بمثابة عرض ووت ويغهورست. وينطبق الأمر نفسه على ووتر غوس. ربما يكون السبب في الاسم. الأمر لا يتعلق بك وحدك. لذا، إذا خسرت مباراة، فلا داعي لأن تلوح بذراعيك وتستلقي على الأرض تبكي. عندها ستتجه الكاميرات إليك وستظهر في الصحف في اليوم التالي."