حكايات منسية - والد هالاند الذي لعب لمانشستر سيتي وأصابه روي كين إصابة مرعبة

عن نجم مانشستر سيتي السابق ووالد حديث العالم حاليًا

لم يكن ألف إينج هالاند يمتلك نفس النجومية التي يتمتع بها ابنه إرلينج حاليًا، ولكنه لعب لمانشستر سيتي الذي سيواجهه نجله غدًا، كما حمل قصة دراماتيكية مع روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق.

والد النجم النرويجي كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي، وكانت مسيرته هادئة إلى حد كبير، كان يلعب كمدافع على عكس ابنه، سبق له أن لعب في كأس العالم مع منتخب بلاده. لعب خلال مسيرته 259 مباراة سجل خلالها 36 هدفًا.

ولكن أشهر ما حدث له كان حين تسبب له نجم مانشستر يونايتد السابق واللاعب المعروف بطباعه الحادة روي كين في إصابة بالغة، تلك التي ظلت راسخة حتى مفاوضات نجله مع الشياطين الحمر قبل انضمامه إلى دورتموند.

حدثت الواقعة المعنية بتاريخ 21 أبريل 2001 في ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي في أولد ترافورد، لكنها كانت قصة انتقام تعود أصولها إلى إصابة مني بها كين قبل أربع سنوات.

ففي 27 سبتمبر عام 1997، سافر مانشستر يونايتد لملعب أيلاند روود لمواجهة منافسه اللدود ليدز يونايتد، وبحسب اعتراف اللاعب الأيرلندي نفسه لاحقًا، فهو لم يكن في حالة مناسبة لخوض المباراة، حيث كان طرفًا في عراك تحت تأثير الخمر في فندق تشيستر ستريت قبل يومين فقط من المباراة.

لكن على الرغم من ذلك شارك كين من البداية، وبشكل غير مفاجئ كان يُعاني من دوار من أثر الخمر ومن هالاند نفسه، وكتب كين في سيرته الذاتية عام 2002 "كان يقوم بمضايقتي منذ انطلاق المباراة".

"قبل 5 دقائق على نهاية المباراة، كنت مندفعًا للأمام باتجاه هالاند، كنت أسعى لعرقلته بينما كان يجب أن أركله.. قلت لنفسي حتى لو تسبب ذلك بنيلي بطاقة صفراء، لكن تبا للأمر لأنه كان يثير غضبي".

لكن في الأخير كين هو من أصاب نفسه في تلك اللعبة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

أما هالاند فقال للصحفيين في ذلك الوقت "إنه أمر مضحك. منذ عام 1997، لم يسبق له أن نظر في عيني ولو مرة. هناك دائمًا أخطاء قوية في كرة القدم، لكن هذه كانت أكثرها قوة".

"لن أخبرك بما قاله لي. دعنا نقول فقط أنه لم يكن لطيفًا للغاية. أنا سعيد لأن ساقي كانت بعيدة عن الأرض، وإلا لكان قد تسبب لي في الكثير من الضرر".

"يجب أن أقوم بتحديث تأميني في المرة القادمة التي نلعب فيها أمام مانشستر يونايتد."

تم تغريم كين 5 آلاف جنيهًا إسترلينيًا وتم إيقافه لثلاث مباريات، لكن بعد اعترافه في سيرته الذاتية بأن الحادث كان بمثابة انتقام زادت الغرامة إلى 150 ألف جنيه إسترليني، وتم إيقافه لخمس مباريات أخرى.

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وتمت إدانة كين بتهمتين، الأولى تتعلق بالخطأ الذي اعتبر بأنه جاء "بدوافع غير لائقة مع عنصر انتقام واضح، التهمة الثانية كانت تتعلق بمزاعم حول استغلال كين للحادثة للربح المادي من خلال سرد أحداثها في سيرته الذاتية.

واعترف في وقت لاحق بأنه فكر في إصابة أحد زملائه المحترفين، على أمل بيع بعض الكتب الإضافية.

سخرية القدر جعلت إرلينج هالاند مرشح للانضمام إلى مانشستر سيتي في الوقت الحالي، كواحد من ضمن عدد من الأندية الذين يهتمون بخدماته ويدور حولهم وكيل أعماله مينو رايولا، وبمناسبة مواجهته أمام السيتي وارتباطه بهم، وجب التذكير والعودة للخلف.