حكاوي البريميرليج | مدرب مانشستر الذي أقيل بسبب الحب، وقصة طريفة وراء تعاقد فينجر مع كولو توريه!

قصتان من البريميرليج ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

أهلاً بكم في حكاية جديدة من حكاوي البريميرليج، هذه المرة سنقص عليكم معكم حكايتين عن أثنين من أشهر المدربين في كرة القدم الإنجليزية، وهما مدرب مانشستر يونايتد السابق تومي دوكيرتي ومدرب آرسنال الأسطوري آرسين فينجر.

تجرع المدرب الإسكتلندي تومي دوكيرتي مرارة السقوط للدرجة الثانية مع مانشستر يونايتد، لكن لم تتم إقالته من منصبه لهذا السبب.

في عام 1977 أقيل من منصبه بعد أن تم فضح علاقته الغرامية مع زوجة أخصائي العلاج الطبيعي في اليونايتد لوري براون، وهي القضية التي أحدثت ضجة إعلامية غير مسبوقة في إنجلترا، لدرجة أن زوجته أجنيس طلبت الطلاق منه بعد هذه الفضيحة.

يقول دوكيرتي عن هذه العلاقة التي أدت للإطاحة به من تدريب اليونايتد «أنا المدرب الوحيد الذي فقد منصبه بسبب وقوعه في الحب!».

وعن عن الفترة الصعبة التي عاشها في اليونايتد «لا أعتقد أن بإمكان هنري كيسنجر نفسه تحمل الاستمرار 48 ساعة في أولد ترافورد!».

وفي الأخير هاجم مهاجمي فريقه قائلاً «لدينا مهاجمين لا يمكنهم التسجيل حتى في بيوت الدعارة!».



كيف تعاقد فينجر مع كولو توريه؟

كان آرسين فينجر يختبر كولو توريه خلال حصة تدريبية ليُقرر ما إن كان سيتعاقد معه من عدمه.

وفي خلال الحصة والتقسيمة، قام توريه بتدخل عنيف جدًا على تيري هنري، ولو حدث في مباراة عادية لتم طرده مباشرة.

صرخ فيه آرسين فينجر «كولو؟! ماذا تفعل؟!.. لا تقم بأي تدخلات أخرى!».

بعدها بدقيقة، قام المدافع الإيفواري بتدخل أعنف من الأول على قدم دينيس بيركامب، وهو ما أثار استياء اللاعبين حتى!

عاد فينجر لتوبيخ اللاعب مرة أخرى «لا مزيد من التدخلات اللعينة!».

في نفس اللحظة، وعندما كان فينجر بالقرب من التقسيمة، تدخل كولو توريه عليه بكلتا قدميه بشكل خاطئ، ليسقط فينجر على الأرض وهو يتألم بشدة، فتم نقله لغرفة خلع الملابس ليضع الثلج على قدمه وهو يتألم.

لكن كيف كان أول رد فعل لفينجر، قال «سنتعاقد معه غدًا لقد أعجبتني حماسته!!».

إلى اللقاء في حلقة جديدة، بدون تدخلات عنيفة ...