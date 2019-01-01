حكام مباراة روما ومونشنجلادباخ يعتذرون عن ركلة الجزاء الوهمية

أبرز المستجدات حول ركلة جزاء سمولينج الوهمية في مباراة روما وبوروسيا مونشنجلادباخ

اعتذر حكام مباراة روما أمام بوروسيا مونشنجلادباخ باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة، وبنا على ذلك قدموا اعتذارًا للنادي الإيطالي عن القرار الخاطئ.

وانتهت المباراة بين روما ومونشنجلادباج التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء باعتبار وجود لمسة يد على سمولينج الذي لم تصطدم الكرة بيده.

ومن هذه الركلة جاء هدف التعادل، ليعترض لاعبو روما ومدربهم بعد المباراة ويتحدثوا عن اللقطة الجدلية، قبل أن يعتذر المسؤولون عن القرار للنادي الإيطالي.

وتحدث إدرايي روما بعد المباراة بأنهم يحترمون الحكام، حيث أنهم اعترفوا بالخطأ بعد المباراة وقدموا الاعتذار بمجرد التأكد من عدم صحة اللقطة، مؤكدين على احترامهم لهذا الموقف وتفكيرهم في المباراة المقبلة.

وحول ذلك، قال سمولينج بطل الواقعة إنه لا يصدق احتساب هذا القرار ضد روما، مؤكدًا شعوره بخيبة أمل كبيرة نظرًا لأن فريقه استحق النقاط الثلاثة التي لم يحصل عليها.

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يذكر أن الأدوار الأولى من منافسات الدوري الأوروبي لا تطبق فيها تقنية الفيديو على عكس دوري أبطال أوروبا الذي بدأ فيه تطبيقها من دور المجموعات بداية من الموسم الحالي.

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 24, 2019