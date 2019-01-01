حقيقة مغازلة "تويتر" لمحمد صلاح!

لماذا وضع موقع تويتر صورة محمد صلاح بدلًا من الغلاف الرئيسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" بتغيير صورة الغلاف للحساب الرسمي لصورة نجمي ليفربول محمد صلاح وفيرمينو واحتفالهما بهدف الفوز أمام توتنهام هوتسبر.

وكان الحساب الرسمي لـ "تويتر" قد نشر تغريدة بلعبة "الحقيقة أم التحدي"، وشارك مشجع لليفربول في هذه اللعبة وقام بتغيير صورة حسابه لشعار إيفرتون لإثبات شجاعته بخوض اللعبة.

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في المقابل كافئ تويتر هذا المشجع بتغيير صورة الغلاف لاحتفال صلاح وفيرمينو لدقائق، قبل أن تعود صورة الغلاف الأساسية.

وتشتهر الكرة الإنجليزية بوجود أكثر من ديربي، منها ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وجاره إيفرتون.

وينافس الريدز على الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن أنفيلد منذ موسم 1989/1990.

يذكر أن ليفربول هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بدوري أبطال أوروبا "خمس مرات"، آخرها عام 2005 في نهائي إسطنبول الشهير.