حقيقة محاولات والد ميسي لإعادته إلى برشلونة الموسم القادم!

أعادت المباراة الرائعة التي لعبها عثمان ديمبيلي ضد أوساسونا، وصافرات الاستهجان التي وجهت للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، التكهنات مرة أخرى حول علاقة الثنائي ببرشلونة.

ميسي يعاني من فترة صعبة جدًا مع باريس، بسبب هجوم الجماهير ضده، بعد فشله في صناعة الفارق خلال خسارة الفريق أمام ريال مدريد وخروجه من دوري أبطال أوروبا.

وهو ما أدى إلى خروج بعض الشائعات، حول رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي والعودة مرة أخرى إلى برشلونة الصيف القادم.

وأشارت بعض المعلومات إلى أن خورخي ميسي والد اللاعب اتصل ببعض المسؤولين بالنادي الكتالوني الأيام الأخيرة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إنه لم تكن هناك أي مكالمة من خورخي، وأنهم لا يرون أي إمكانية لحدوث هذه العودة.

ويرجع ذلك بالنظر إلى عقد ليو الحالي مع باريس والذي يسير مفعوله حتى يونيو 2023، مما يعني صعوبة رحيله الآن.

وعلى جانب آخر لم يتخذ عثمان ديمبيلي جناح برشلونة قرارًا فيما يخص مستقبله والمكان الذي سيلعب به الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم يغلق الباب أمام جميع الاحتمال، سواء البقاء في برشلونة، أو الانتقال بالمجان إلى نيوكاسل يونايتد أو باريس سان جيرمان في الصيف.

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة صعبة هذا الأسبوع ضد جلطة سراي، في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي، قبل لعب الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني الأسبوع القادم.

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