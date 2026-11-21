دخل فينيسيوس جونيور مواجهة سيلتا فيجو محملًا بضغوط كبيرة، إذ سجل ظهوره الأول في المسابقة المحلية بعد غيابه لأربع مباريات بداعي الإيقاف عقب طرده أمام فياريال.

وفاجأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجميع بإبقاء النجم البرازيلي على مقاعد البدلاء عند انطلاق اللقاء، مفضلًا الاعتماد على الشاب يان ديوماندي في التشكيلة الأساسية مكافأةً للأخير على مستوياته المميزة خلال الفترة الماضية.

ورغم منطقية قرار مورينيو بعدم الدفع بلاعب عائد لتوه من الإيقاف الطويل بصفة أساسية، فإن موقف فينيسيوس خارج الخطوط حمل دلالات نضج واضحة، حيث تقبل القرار دون أي اعتراض أو تذمر، مدركًا أن مركزه الأساسي لم يعد حقًا مكتسبًا في ظل الصرامة المعروفة عن مدربه البرتغالي.

تسع دقائق تكفي لقلب الطاولة

مع تعقد حسابات المباراة وتأخر الفريق الملكي بهدف دون رد، اضطر مورينيو للاستعانة بأوراقه الرابحة في الدقيقة 57 عبر إجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، كان أبرزها الدفع بفينيسيوس جونيور لتنشيط الجبهة اليسرى وفك التكتلات الدفاعية للضيوف.

ولم يحتج الجناح البرازيلي لأكثر من تسع دقائق فقط ليضع بصمته الحاسمة ويثبت أحقيته باللعب، ففي الدقيقة 66 قاد فينيسيوس هجمة مرتدة خاطفة بدأها الحارس تيبو كورتوا بتصدٍ حاسم، ليمرر الكرة بذكاء إلى كيليان مبابي الذي هيأها بدوره إلى جود بيلينجهام ليسجل هدف التعادل القاتل.

قبل أن يعود من جديد ويصنع الهدف الثاني لكارلوس إسبي، دون أن يتحسب له من جديد لان المهاجم الشاب سدد الكرة ثم تابعها بعد تصدي الحارس لها.

نبوءة جيرالديز تتحقق على أرض البرنابيو

بهذا التأثير الفوري، وضع فينيسيوس جونيور مدربه مورينيو في موقف محرج فنيًا بعدما أثبت أن غيابه عن التشكيلة الأساسية كلف الفريق كثيرًا في الشوط الأول، مبرهنًا على جاهزيته البدنية والذهنية الكاملة.

كما صدقت توقعات كلاوديو جيرالديز مدرب سيلتا فيجو، الذي صرح قبل انطلاق اللقاء بأن وجود فينيسيوس إلى جانب ديوماندي سيغير حساباته الفنية ويزيد من صعوبة إيقاف خطورة ريال مدريد، وهو ما تجسد فعليًا بمجرد أن وطأت أقدام البرازيلي أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

اختبار مورينيو الذكي وحرج التألق

لم يكن قرار مورينيو بإبقاء فينيسيوس خارج التشكيل الأساسي مجازفة عابرة، بل مثّل خيارًا فنيًا ذكيًا أراد به المدرب البرتغالي إيصال رسالة مباشرة لنجمه مفادها أن لا أحد يتمتع بحصانة في صفوف ريال مدريد، وهو الأسلوب الذي اعتاد مورينيو استخدامه لاستخراج أفضل ما لدى لاعبيه في أصعب الظروف.

وزاد من وعي فينيسيوس استشعاره لحرج الموقف أمام الأداء القوي والمستمر للشاب يان ديوماندي، الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لمقعده الأساسي بعد مساهمته في خمسة أهداف منذ انطلاق الموسم بتسجيله أربعة أهداف وصناعة هدف، ما جعل النجم البرازيلي يدرك أن التراخي أو الاعتراض سيكلفه مكانه في التشكيلة.

ورغم أن كثيرًا من النجوم خضعوا لاختبار مورينيو النفسي والفني عبر مسيرته وأخفقوا في تجاوزه بالدخول في صدامات علنية أو خفية، فإن فينيسيوس أظهر عقلية ناضجة ومنضبطة تؤكد عزمه على النجاح في هذا التحدي وكسب ثقة مدربه خلال المرحلة المقبلة.

بيت القصيد

أثبت فينيسيوس جونيور في ليلة سيلتا فيجو أن النضج الذهني لا يقل أهمية عن المهارة الفردية، وأن الـ "نيولوك" لا يقتصر على جراحته التجميلية، فبينما وضع تألقه السريع مدربه جوزيه مورينيو في حرج فني أمام الجماهير، نجح المدرب البرتغالي في الوقت ذاته في كسب الرهان الأهم، بعدما أيقظ روح التنافس داخل نجمه البرازيلي ودفعه لتقديم نسخة أكثر التزامًا وفاعلية تخدم طموحات ريال مدريد في بقية الموسم.