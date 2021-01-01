عمر السومة في 2020 .. حفر اسمه من "ذهب" وأزمة تعكر الصفو

السومة .. اسمًا سيظل في أذهان عشاق الدوري السعودي

عامًا مضى آخر، مر بصعوبات عدة على الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك أشياء ثابتة لا تتغير.

عمر السومة مهاجم الأهلي، هو من الأشياء التي ظلت ثابتة في عام 2020 من حيث تحقيق الأرقام القياسية والمميزة الذي يحققه عامًا تلو الآخر خلال المواسم الأخيرة.

السوري رغم عدم حسم موقفه مع الأهلي، ولكن ظل يدافع عن ألوان الراقي، حيث في الوقت الحالي بالفترة الحرة حيث يحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر، وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز أرقام السومة في عام 2020..

الدوري السعودي للمحترفين

في عام 2020 ، خاض السومة رفقة الأهلي، 23 مباراة بواقع 2069 دقيقة، أحرز خلالها 19 هدفًا وصنع واحدًا فقط.

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السومة أطلق 102 تسديدة على مرمى الخصم بشكل إجمالي، منها 47 بين القائمين والعارضة، ومرر 409 تمريرة منها 264 صحيحة بنسبة 64.55 %.

كأس خادم الحرمين الشريفين

شارك السوري في 3 مباريات بكأس خادم الحرمين الشريفين، بواقع 270 دقيقة وسجل 3 أهداف في المسابقة خلال العام الماضي.

سدد السومة 17 تسديدة خلال الـ3 مباريات، منها 9 تسديدات بين القائمين والعارضة، ومرر 40 مرة منها 22 صحيحة بنسبة 55 %.

دوري أبطال آسيا

المهاجم السوري خاض في دوري أبطال آسيا 4 مباريات في عام 2020 بواقع 375 دقيقة، حيث أحرز هدفًا واحدًا فقط.

سدد السومة خلال الـ4 مباريات 10 مرات منها 2 بين القائمين والعارضة، ومرر الكرة 57 مرة منها 39 صحيحة بنسبة 68 %.

الهداف التاريخي

يعد الحدث الأبرز في عام عمر السومة مهاجم الأهلي، هو الارتقاء إلى قمة ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي للمحترفين.

عمر السومة أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين متخطيًا ناصر الشمراني، حيث سجل السوري 128 هدفًا، وتخطى الزلزال صاحب الـ126 هدفًا.

سجل السومة 128 هدفًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين خلال 141 لقاء، بواقع 11751 دقيقة وصنع 16 هدفًا، وسدد 573 تسديدة منها 288 بين القائمين والعارضة.

أزمة الرحيل

ما عّكر عام عمر السومة رفقة النادي الأهلي، هو أزمة استمراره أو رحيله مع الراقي خلال السنوات المقبلة بعد ما دخل في الفترة الحرة في يناير الجاري.

ويحق للسومة في التفاوض مع أي فريق والتعاقد معه بداية من الشهر الجاري، حيث ينتهي عقده مع الأهلي نهاية الموسم الجاري، حيث ألمح لأكثر من مرة إمكانية رحيله.