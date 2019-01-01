حظوظ كومان تتقلص في المشاركة أمام ليفربول

كومان يبتعد عن تشكيل بايرن ميونيخ الذي سيواجه ليفربول بنسبة كبيرة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن كينجيسلي كومان أصبح خارج حسابات بايرن ميونيخ للمشاركة في المواجهة المنتظرة أمام ليفربول.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على ليفربول غدًا الثلاثاء في مباراة الذهاب ضمن إطار منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض النجم الفرنسي الشاب كينجيسلي كومان لإصابة عضلية في المواجهة الأخيرة للفريق البافاري أمام أينتراخت فرانكفورت.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وخرج كومان من مباراة الجمعة أمام فرانكفورت يعاني من انزعاجات عضلية، تلك التي أثارت الشكوك حول مشاركته أمام ليفربول.

ولم يستطع كومان إكمال الحصة التدريبية الخاصة باليوم الإثنين، ليبتعد بنسبة كبيرة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ليفربول غدًا.

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن كينجيسلي كومان كان قد سجل هدفين في شباك أينتراخت فرانكفورت، وهو يعيش فترة تألق في الوقت الحالي.