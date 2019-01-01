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دوري أبطال أوروبا

حظوظ كومان تتقلص في المشاركة أمام ليفربول

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Getty Images
كومان يبتعد عن تشكيل بايرن ميونيخ الذي سيواجه ليفربول بنسبة كبيرة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن كينجيسلي كومان أصبح خارج حسابات بايرن ميونيخ للمشاركة في المواجهة المنتظرة أمام ليفربول.

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ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على ليفربول غدًا الثلاثاء في مباراة الذهاب ضمن إطار منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض النجم الفرنسي الشاب كينجيسلي كومان لإصابة عضلية في المواجهة الأخيرة للفريق البافاري أمام أينتراخت فرانكفورت.

وخرج كومان من مباراة الجمعة أمام فرانكفورت يعاني من انزعاجات عضلية، تلك التي أثارت الشكوك حول مشاركته أمام ليفربول.

ولم يستطع كومان إكمال الحصة التدريبية الخاصة باليوم الإثنين، ليبتعد بنسبة كبيرة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ليفربول غدًا.

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يذكر أن كينجيسلي كومان كان قد سجل هدفين في شباك أينتراخت فرانكفورت، وهو يعيش فترة تألق في الوقت الحالي.

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