حظه أسوأ من فينيسيوس.. الكشف عن فارق الأصوات بين هاري كين ومبابي في الكرة الذهبية!

وبحسب فرانس فوتبول، فإن رئيس التحرير فانسان جارسيا، في حديثه على هامش حفل توزيع الجوائز مساء الإثنين، أكد أن أصواتاً قليلة فقط فصلت بين مهاجم بايرن ميونخ ومهاجم ريال مدريد.

وأوضح جارسيا: "هذا العام، كان هناك عدة منافسين جديين. وأقرب متنافسَيْن كانا المرشحَيْن الأوفر حظاً، هاري كين وكيليان مبابي، وقد حُسم السباق بينهما بفارق ضئيل للغاية".

وكان الفارق أصغر حتى من أقرب نتيجة سابقة، في عام 2024. فقد تفوق لاعب وسط مانشستر سيتي رودري على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بفارق 41 نقطة فقط في ذلك العام. وقال جارسيا: "كانت المعركة على المركز الأول متقاربة بشكل لا يُصدّق بين كين ومبابي هذا العام".

ولفترة من الوقت، بدا بطل العالم الفرنسي عام 2018 أقرب إلى الفوز، لكن كين عاد وتقدّم مجدداً في المراحل الأخيرة. وأضاف جارسيا: "تابعت النتائج لحظة بلحظة خلال شهر التصويت. تصدّر كيليان لفترة طويلة، لكن هاري كين عاد إلى المنافسة، وفي النهاية حُسم الأمر بعدد ضئيل جداً جداً من النقاط".

واحتفظ رئيس تحرير فرانسفوتبول بصوته سراً قائلاً: "عليكم أن تنتظروا حتى يُنشر لتعرفوا، لأنني أطلب من أعضاء لجنة التحكيم عدم الكشف عن أصواتهم قبل صدور المجلة، لذا لن أفعل ذلك أنا أيضاً. صوّتُ لشخص لم يفز، وأعتقد أنه كان يستحق ذلك هو الآخر".

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الكرة الذهبية: هل أخرج كيليان مبابي ولامين يامال نفسيهما من المنافسة بتصريحاتهما؟

على عكس كين الذي ظل متحفظاً بشأن حظوظه، فإن مبابي ولامين يامال، الذي حلّ في النهاية ثالثاً، لفتا الأنظار مراراً في الأسابيع الأخيرة بالإشادة علناً بنفسيهما.

ومن الصعب الجزم بما إذا كان ذلك قد كلّف مبابي أصواتاً. غير أن باسكال فيري، المسؤول السابق عن الكرة الذهبية، قال مؤخراً إنه يعتبر مثل هذا الترويج الذاتي الصريح خطأً جسيماً.

وقال لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: "الناخبون ليسوا سُذّجاً. لديهم الخبرة والحكمة اللازمتان لتقييم اللاعب والحكم عليه دون الحاجة إلى سماع عشر أو خمس عشرة مرة أنه الأفضل".



