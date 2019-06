بحضور زيدان - ليفربول يفوز على بروسيا دورتموند في مباراة الأساطير

انتصر فريق ليفربول على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في مباراة لأساطير الفريقين بمدينة هونج كونج الصينية.

ليفربول افتتح التسجيل عن طريق ساليف دياو قبل أن يتعادل محمد زيدان لبروسيا دورتموند ثم سجل دياو الثاني وجاء التعادل عن طريق إيورثون.

ومن ركلة جزاء في الشوط الثاني تمكن روبي فاولر من تسجيل هدف الفوز لصالح ليفربول.

وكان مانشستر يونايتد قد أقام مباراة خيرية منذ أيام ضد بايرن ميونخ تجمع جيل 1999 للفريقين والذي شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا في كامب نو.

